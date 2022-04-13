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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:06 (мск), источник: ТАСС

«Вильярреал» впервые за 16 лет вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 12 апреля. Испанский «Вильярреал» со счетом 1:1 сыграл вничью с германской «Баварией» в ответном матче четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Германии.

Бавария
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
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В составе «Баварии» гол забил Роберт Левандовский (52-я минута, у «Вильярреала» отличился Самуэль Чуквуезе (88). Первый матч в Испании завершился победой «Вильярреала» со счетом 1:0.

По сумме двух матчей «Вильярреал» впервые за 16 лет вышел в полуфинал главного еврокубкового турнира. В сезоне-2005/06 испанская команда в двухматчевом противостоянии проиграла английскому «Арсеналу». «Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы. В полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем противостояния между португальской «Бенфикой» и английским «Ливерпулем», первый матч команд в Португалии завершился победой гостей со счетом 3:1.

«Бавария» шесть раз выигрывала Лигу чемпионов (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020). «Вильярреал» никогда не становился победителем турнира.

С 23 июля 2020 года главным тренером «Вильярреала» является испанский специалист Унаи Эмери. С 2013 по 2016 год Эмери возглавлял испанскую «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы (сезоны-2013/14, 2014/15, 2015/16). В прошлом сезоне Эмери победил в турнире вместе с «Вильярреалом», став единственным в истории четырехкратным обладателем второго по значимости еврокубка в качестве тренера. Также он выводил в финал Лиги Европы лондонский «Арсенал» (2018/19), становился чемпионом Франции (2017/18), обладателем кубка (2016/17, 2017/18) и суперкубка страны (2016, 2017) с ПСЖ. С 10 июня по 20 ноября 2012 года испанец возглавлял московский «Спартак», под его руководством красно-белые провели 26 матчей, в которых одержали 12 побед, потерпели 11 поражений и трижды сыграли вничью.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально решающий матч планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе игры на арену «Стад де Франс». Действующем победителем Лиги чемпионов является английский «Челси».

Бавария
1:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
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