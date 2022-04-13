«Вильярреал» впервые за 16 лет вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

В составе «Баварии» гол забил Роберт Левандовский (52-я минута, у «Вильярреала» отличился Самуэль Чуквуезе (88). Первый матч в Испании завершился победой «Вильярреала» со счетом 1:0.

По сумме двух матчей «Вильярреал» впервые за 16 лет вышел в полуфинал главного еврокубкового турнира. В сезоне-2005/06 испанская команда в двухматчевом противостоянии проиграла английскому «Арсеналу». «Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы. В полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем противостояния между португальской «Бенфикой» и английским «Ливерпулем», первый матч команд в Португалии завершился победой гостей со счетом 3:1.

«Бавария» шесть раз выигрывала Лигу чемпионов (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020). «Вильярреал» никогда не становился победителем турнира.

С 23 июля 2020 года главным тренером «Вильярреала» является испанский специалист Унаи Эмери. С 2013 по 2016 год Эмери возглавлял испанскую «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы (сезоны-2013/14, 2014/15, 2015/16). В прошлом сезоне Эмери победил в турнире вместе с «Вильярреалом», став единственным в истории четырехкратным обладателем второго по значимости еврокубка в качестве тренера. Также он выводил в финал Лиги Европы лондонский «Арсенал» (2018/19), становился чемпионом Франции (2017/18), обладателем кубка (2016/17, 2017/18) и суперкубка страны (2016, 2017) с ПСЖ. С 10 июня по 20 ноября 2012 года испанец возглавлял московский «Спартак», под его руководством красно-белые провели 26 матчей, в которых одержали 12 побед, потерпели 11 поражений и трижды сыграли вничью.