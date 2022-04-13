«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя действующего победителя турнира «Челси»

В составе «Реала» голы забили Родриго (80-я минута), Карим Бензема (96). У «Челси» отличились Мэйсон Маунт (15), Антонио Рюдигер (51), Тимо Вернер (75). Испанский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей — в первой игре, прошедшей в Лондоне, победу со счетом 3:1 одержал «Реал». В полуфинале «Реал» встретится с победителем матча между английским «Манчестер Сити» и испанским «Атлетико». Первый матч между командами завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0, ответная игра пройдет 13 апреля.