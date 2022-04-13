«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя действующего победителя турнира «Челси»

В составе «Реала» голы забили Родриго (80-я минута), Карим Бензема (96). У «Челси» отличились Мэйсон Маунт (15), Антонио Рюдигер (51), Тимо Вернер (75). Испанский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей — в первой игре, прошедшей в Лондоне, победу со счетом 3:1 одержал «Реал». В полуфинале «Реал» встретится с победителем матча между английским «Манчестер Сити» и испанским «Атлетико». Первый матч между командами завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0, ответная игра пройдет 13 апреля.
«Реал» и «Челси» встречались в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21, тогда победу по сумме двух матчей одержала английская команда (1:1, 2:0).
«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов, всего английский клуб дважды выигрывал турнир. «Реал» становился победителем Лиги чемпионов 13 раз, что является рекордом главного европейского клубного турнира.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча на арену «Стад де Франс». Действующем победителем Лиги чемпионов является «Челси».