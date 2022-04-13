Этот «Реал» — уникальная команда. Теперь он — главный фаворит Лиги чемпионов

Карло Анчелотти — не только крутой тренер, но и, судя по всему, отличный мужик. По крайней мере, с чувством юмора и самоиронией у него точно все в полном порядке. Это, например, хорошо видно по двум его автобиографиям — пафоса там нет ни капли. А несколько недель назад, еще до класико, итальянца спросили, может ли «Реал» упустить чемпионский титул в Испании, имея такое преимущество над конкурентами. Ответ Анчелотти лично меня восхищает.

«Однажды я выигрывал в финале Лиги чемпионов со счетом 3:0 и проиграл. Это случилось. Я надеюсь, что подобное больше не повторится. У нас есть значительное преимущество, и это хорошо, но это не меняет нашего подхода к остальной части сезона», — сказал он.

История эта вспомнилась, когда Тимо Вернер сделал счет 3:0 в пользу «Челси». Понятно, что проиграть в двухраундовом противостоянии, победив сперва на выезде 3:1, да еще и без правила выездного гола, это не тоже самое, что и отдать финал Лиги чемпионов, ведя к перерыву 3:0, но ассоциации прямо напрашивались.

Но нет, никаких больше драм для Анчелотти. По крайней мере, сегодня. Спасибо Луке Модричу и его гениальной «шведке». Ну и, конечно, Кариму Бензема, который сделал очередной шажок к «Золотому мячу» (плюс сюда же и вылет из Лиги чемпионов Роберта Левандовски и его «Баварии»).

Очень хочу, чтобы в этом сезоне Пеп Гвардиола и его «Манчестер Сити» взяли наконец Лигу чемпионов. Они это заслужили всем тем, что делают пять последних сезонов в чисто футбольном плане. Но в этом «Реале» есть какая-то особенная магия, и это даже не назвать чемпионским ДНК или что-то в таком духе. Но вот уже второй раз подряд повторяется одна и та же история.

Сначала «Реал» возил «ПСЖ», доминируя все 90 минут в Париже и первые 60 минут на «Сантьяго Бернабеу». А потом ошибся Джиджи Доннарумма, у «ПСЖ» включился их любимый режим мягких игрушек, и Мадрид, почуяв кровь, включился и добил соперника.

Сейчас вот заметно лучше был «Челси». Во всяком случае, эти 0:3 на 75-й минуте не были случайными и рандомными. Все было по делу. А потом Модрич включил свое волшебство, но даже при 1:3 казалось, что синие додавят — тот же Кристиан Пулишич в концовке основного времени вполне мог зарешать. Но сделал это не американец, а Бензема.

Речь не о том, что «Реал» случайно добрался до полуфинала Лиги чемпионов — говорить так попросту смешно. Но и отрицать тот факт, что его соперники на значительных отрезках времени играли лучше — тоже глупо. И вот это умение включаться и за короткое время переворачивать все в свою пользу, делает этот «Реал» особенным. Нужно всего лишь полшанса, полсекунды свободного времени или полметра пространства — и все. Но, конечно, без магии уникальных футболистов вроде Модрича или Бензема это все не имело бы смысла. Все внимание сейчас к французскому центрфорварду, но ведь и хорват проводит мощнейший сезон, возможно, лучший с ЧМ-2018 и «Золотого мяча».

Такой «Реал» имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов. Не из-за мифически-абстрактных традиций и не из-за того, что в его составе выступает лучший на данный момент футболист мира. А именно из-за этого умения решать в свою пользу эпизоды, когда соперник вроде лучше.