Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Бенфика
Футбол. Еврокубки
12.04
Бавария
Вильярреал
11
Футбол. Еврокубки
12.04
Реал
Челси
23
Футбол. Еврокубки
14.04
Аталанта
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
14.04
ПСВ
Лестер
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
12.04
Реал
Челси
23
12.04
Бавария
Вильярреал
11
6.04
Челси
Реал
13
6.04
Вильярреал
Бавария
10
5.04
Манчестер Сити
Атлетико
10
5.04
Бенфика
Ливерпуль
13
16.03
Лилль
Челси
12
16.03
Ювентус
Вильярреал
03
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чистый восторг». Василий Уткин — об ответных четвертьфинальных матчах ЛЧ

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поделился эмоциями от ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Что за вторник… Совершенно феноменальные эмоции от двух матчей Лиги. Настолько разные, настолько до последней минуты… Не могу не сказать: только болван в виду грядущего очень вероятного проезда наших мимо еврокубков может говорить о “пользе”, о том, что “теперь подтащим свои таланты”. Ну да, в четвертьфиналах наши не игрывали давно, и сейчас и не должны. Но нельзя прогрессировать, не имея контактов вот с этим. Пусть и на более ранних стадиях.

Чистый восторг. В один день Лигу покидают два её последних победителя… Нет ни Роналду, ни Месси, ни их соперника Левандовского, ни валкой табуретки Неймара. Ни Холанда, ни Мбаппешечки. Желтая подлодка и Великий Кабил. Не уснуть…» — написал Уткин в своём «телеграме».

 От Бауманки до стрип-пластики. Что происходит с Трусовой после Олимпиады
Медведева поразила фанатов на видео с откровенной фотосессии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь