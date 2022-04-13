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10:56 (мск)

«Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогнозы и ставки

У англичан есть преимущество в один мяч.

Атлетико
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Прогноз на матч

У «Атлетико» была своя тактика на первый матч (встать всей командой у штрафной), и он ее придерживался. Многие даже посчитали, что испанцы ни разу не попали в створ ворот. Но такой подход себя не оправдал, «Атлетико» пропустил во втором тайме и теперь будет вынужден отыгрываться. Симеоне многие раскритиковали, экс-тренер «Милана» Сакки вообще назвал его футбол «катеначчо из 60-х». Но Диего уверяет, что не собирается сильно ничего не менять. У «Атлетико» много индивидуально сильных игроков, но тактика тренер ограничивает потенциал Феликса, Гризманна и других.

«Манчестер Сити» снова обрел уверенность в своих силах. Команда Гвардиолы не только дожала «Атлетико» в первой игре, но и с позиции силы сделала ничью (а могла и победить) «Ливерпуль». В Англии судьба титула теперь в руках «горожан», да и выход в полуфинал ЛЧ тоже. Вовремя случилось возвращение лучшего защитника команды Диаша, с ним в обороне будет поспокойнее. Габи Жезус, забивший «Ливерпулю», пропустит игру в Мадриде, но и без него в «Сити» есть кому отправить мяч в сетку. В первую очередь — де Брейне, бельгиец отличился в 5 последних матчах.

На что ставить

«Атлетико» — «Манчестер Сити»

«Атлетико» в выходные уступил «Мальорке», у команды не было ни сил, ни эмоций, видимо, уже думали об ответном матче с «Ман Сити». Статистика не на стороне мадридцев: последний раз в ЛЧ они побеждали дома в октябре 2020-го. С тех пор, лишь 4 ничьи и три поражения. У «Сити» 9 матчей без поражений, и сложно представить, что они прервут эту серию на «Ванда Метрополитано». В Мадриде «горожанам» будет проще отличиться, так как «Атлетико» придется играть смелее и раскрываться. Испанцы умеют забивать, это одна из самых результативных команд в Ла Лиге, но «Сити» сейчас просто мощнее. БК Olimpbet предлагает на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 1,5 коэффициент 2,08.

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Андрей Санталов

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