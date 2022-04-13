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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Давайте отдадим «Золотой мяч» Бензема уже сейчас. Какие еще могут быть варианты?

Остался в топе даже в 34 года.

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Источник: Reuters

Есть ощущение, что Карим Бензема уже получил «Золотой мяч». Медийный фон у него исключительный. Уже высказались Роналдо, Фердинанд, Трезеге — все они считают, что кандидат в этом сезоне один — нападающий «Реала». Во втором матче с «Челси» Карим показал обновлённый голевой скилл — теперь он не просто очень много забивает, но и делает это в важнейшие моменты. Всем уже очевидно, что без Бензема Мадрид точно вылетел бы в ⅛ финала.

Ещё один важный аргумент в пользу нападающего — изменение формата голосования. Все помнят скандал прошлого года, когда приз максимально несправедливо получил Лео Месси. Формально ему дали эту награду за победу в Кубке Америки и первое место в списке бомбардиров Ла Лиги. Но была и другая очевидная причина — привычка. Люди просто не понимали чётких параметров, по которым надо выбирать лучшего. Осложняло ситуацию и то, что оценивать приходилось целый год. И привычная стабильность Лео казалась очевидной, плюс растрогал его эмоциональный уход из «Барсы». Левандовского посчитали недостаточно статусным для такой награды, что уж говорить о Канте, Бензема и остальных. Даже Роналду оказался шестым в голосовании.

Следующий шаг — большой медийный скандал. Журнал France Football раскритиковали за необъективность и нежелание меняться. Реакция — моментальная. В 2022-м — полная перезагрузка. Теперь лучшего игрока выбирают осенью по итогам прошедшего сезона (а не года, как было раньше), сократили число голосующих и определили чёткие критерии выбора: главный — индивидуальные достижения, уровень игры и влияние успехи команды, а уже дальше — трофеи, имидж и всё остальное. Важный момент: теперь голосующих просят не ориентироваться на прошлые заслуги и смотреть на конкретный сезон. По задумке это позволит сделать максимально объективный выбор.

Источник: Reuters

Сейчас многие медиа и букмекеры составляют виртуальный рейтинг предпочтений. Главный ведёт портал Goal. Это своеобразный прогноз. В актуальном рейтинге на первом месте именно Бензема, дальше идёт Левандовски. Потом остальные — Салах, Мбаппе, Модрич. В этот раз Месси и Роналду нет даже в топ-20. Неудивительно, ведь играют парни неважно.

Многие букмекеры после вчерашнего матча также выдвинули Карима в фавориты. Левандовски вылетел из Лиги чемпионов, а нападающему «Реала» ничто не мешает продолжать творить чудеса и вытаскивать команду в тяжёлые моменты. Лига чемпионов — не единственный турнир, где он в топе. Внутри Испании тоже всё шикарно: 24 гола и 11 передач в 27 матчах и вероятный чемпионский титул.

Кариму уже 34 года. Как и все крутые игроки его поколения, он оставался в тени Месси и Роналду. Но не сбавил, не потерял мотивацию, хотя давно мог это сделать. Настоящий «мадридиста», понимающий, как важно быть лучшим. И в октябре вне зависимости от дальнейших результатов он должен получить «Золотой мяч».

Автор: Дмитрий Зимин

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