«Вильярреал» улетел из Мюнхена домой с болельщиками

Официальный аккаунт клуба в Twitter опубликовал видео, в котором футболисты «желтой субмарины» под аплодисменты и песни фанатов занимают места в самолете.

Сообщается, что перелет вместе с командой входил в стоимость билетов на ответный матч в Мюнхене.