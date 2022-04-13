«Вильярреал» улетел из Мюнхена домой с болельщиками
«Вильярреал» после ничьей в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) улетел из Мюнхена домой с болельщиками на борту.
Бавария
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«Вильярреал» после ничьей в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) улетел из Мюнхена домой с болельщиками на борту.
Официальный аккаунт клуба в Twitter опубликовал видео, в котором футболисты «желтой субмарины» под аплодисменты и песни фанатов занимают места в самолете.
Сообщается, что перелет вместе с командой входил в стоимость билетов на ответный матч в Мюнхене.
«Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).