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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вильярреал» улетел из Мюнхена домой с болельщиками

«Вильярреал» после ничьей в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) улетел из Мюнхена домой с болельщиками на борту.

Бавария
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Источник: Reuters

Официальный аккаунт клуба в Twitter опубликовал видео, в котором футболисты «желтой субмарины» под аплодисменты и песни фанатов занимают места в самолете.

Сообщается, что перелет вместе с командой входил в стоимость билетов на ответный матч в Мюнхене.

«Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя противостояния «Бенфика» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:3).

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1:1
Первый тайм: 0:0
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