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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» — «Бенфика»: стартовые составы на ¼ финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/4 финала, 13.04.2022, 22:00

Ливерпуль1Бенфика1

Игра пройдет сегодня, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22.00 (мск).

«Ливерпуль»: Алисон, Конате, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Диогу Жота, Цимикас, Диас, Матип.

Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориги, Александро-Арнольд, Эллиотт.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Эвертон, Нуньес, Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Отаменди, Таарабт, Рамуш.

Запасные: Элтон Лейте, Мейте, Сеферович, Яремчук, Мариу, Лазаро, Радоньич, Диаш, Алмейда, Бернарду, Алвару, Морато.

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

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