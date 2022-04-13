«Ливерпуль» — «Бенфика»: стартовые составы на ¼ финала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Игра пройдет сегодня, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22.00 (мск).
«Ливерпуль»: Алисон, Конате, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Диогу Жота, Цимикас, Диас, Матип.
Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориги, Александро-Арнольд, Эллиотт.
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Эвертон, Нуньес, Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Отаменди, Таарабт, Рамуш.
Запасные: Элтон Лейте, Мейте, Сеферович, Яремчук, Мариу, Лазаро, Радоньич, Диаш, Алмейда, Бернарду, Алвару, Морато.
Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».