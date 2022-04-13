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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Атлетико» — «Манчестер Сити»: команды объявили составы на матч

«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.

Атлетико
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/4 финала, 13.04.2022, 22:00

Атлетико0Манчестер Сити0

Встреча состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Игра начнется в 22.00 по московском времени.

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Коке, Кондогбия, Лемар, Лоди, Гризманн, Феликс.

Запасные: Леконт, Де Пауль, Суарес, Корреа, Васс, Кунья, Карраско, Эрмосо, Врскалько, Серрано.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Родри, Гюндоган (К), Марез, Силва, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, Макэйти, Лавиа.

Первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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