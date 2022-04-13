«Атлетико» — «Манчестер Сити»: команды объявили составы на матч
«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
Атлетико
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
Встреча состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Игра начнется в 22.00 по московском времени.
«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Коке, Кондогбия, Лемар, Лоди, Гризманн, Феликс.
Запасные: Леконт, Де Пауль, Суарес, Корреа, Васс, Кунья, Карраско, Эрмосо, Врскалько, Серрано.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Родри, Гюндоган (К), Марез, Силва, Фоден.
Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, Макэйти, Лавиа.
Первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.