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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:07 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

В ¼ финала команда по сумме двух матчей победила «Бенфику».

Ливерпуль
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 13 апреля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» со счетом 3:3 сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду на «Энфилде» в Ливерпуле.

В составе «Ливерпуля» забитыми мячами отметились Ибраима Конате (21-я минута) и Роберто Фирмино (55, 65).

У «Бенфики» отличились Гонсалу Рамуш (32), Роман Яремчук (73) и Дарвин Нуньес (82).

Первый матч между командами завершился победой «Ливерпуля» (3:1). В полуфинале «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».

Английская команда впервые с 2019 года вышла в полуфинал Лиги чемпионов, в том году она также в последний раз стала победителем турнира, всего «Ливерпуль» побеждал в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов шесть раз. В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Юргена Клоппа стали первыми в квартете В, в ⅛ финала «Ливерпуль» в двухматчевом противостоянии одолел итальянский «Интер» (2:0, 0:1).

«Бенфика» становилась победителем Кубка европейских чемпионов дважды (1961,1962). В нынешнем розыгрыше турнира португальская команда стала второй в группе Е, в ⅛ финала «Бенфика» победила в двух матчах нидерландский «Аякс» (2:2, 1:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча на арену «Стад де Франс». Действующем победителем Лиги чемпионов является английский «Челси», который на стадии четвертьфинала уступил мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей (4:5).

Ливерпуль
3:3
Первый тайм: 1:1
Бенфика
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