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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Атлетико
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

На 91-й минуте игры красную карточку получил защитник мадридской команды Фелипе.

Напомним, что первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Манчестер Сити» победил «Атлетико» по итогам двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом».

Атлетико
0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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