Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов-2021/22

«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0), а «Ливерпуль» дома разошелся миром с «Бенфикой» (3:3).

Благодаря этим результатам команды Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа прошли в полуфинал по сумме двух матчей. Ранее в ½ финала уже вышли «Вильярреал» и мадридский «Реал».