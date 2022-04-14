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00:17 (мск), источник: Sport24

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов-2021/22

В среду (13 апреля) состоялись последние матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Ливерпуль
Атлетико
Манчестер Сити
Бенфика
Вильярреал
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0), а «Ливерпуль» дома разошелся миром с «Бенфикой» (3:3).

Благодаря этим результатам команды Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа прошли в полуфинал по сумме двух матчей. Ранее в ½ финала уже вышли «Вильярреал» и мадридский «Реал».

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Ливерпуль» — «Вильярреал»

«Манчестер Сити» — «Реал»

Первые матчи пройдут 26−27 апреля, ответные — 3−4 мая.

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Ливерпуль
3:3
Первый тайм: 1:1
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