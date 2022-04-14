Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов-2021/22
В среду (13 апреля) состоялись последние матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов.
Ливерпуль
Атлетико
Манчестер Сити
Бенфика
Вильярреал
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
В среду (13 апреля) состоялись последние матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов.
«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0), а «Ливерпуль» дома разошелся миром с «Бенфикой» (3:3).
Благодаря этим результатам команды Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа прошли в полуфинал по сумме двух матчей. Ранее в ½ финала уже вышли «Вильярреал» и мадридский «Реал».
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Первые матчи пройдут