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00:26 (мск), источник: Sports.Ru

Гвардиола в рекордный 9-й раз вышел в полуфинал ЛЧ как тренер, у Анчелотти и Моуринью — по 8

Пеп Гвардиола в рекордный 9-й раз стал участником полуфинала ЛЧ в качестве тренера.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Его «Манчестер Сити» выбил «Атлетико» (1:0, 0:0) по сумме двух матчей на этапе четвертьфинала.

Испанец добирался до ½ финала Лиги чемпионов во главе «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Карло Анчелотти («Ювентус», «Милан», «Реал») выступал на этом этапе 8 раз, как и Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер» и «Реал»).

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

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0:0
Первый тайм: 0:0
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