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01:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Симеоне измотал нервы Гвардиоле. Но дальше идет «Манчестер Сити»

«Атлетико» не смог забить чемпионам Англии и по сумме двух встреч уступил путевку в полуфинал ЛЧ.

Атлетико
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Источник: Reuters

Уже не 5−5−0

Первый матч в Манчестере реанимировал дискуссии о философии «Атлетико».

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Эта тема не нова: Диего Симеоне многие не любят за то, что он в топ-клубе ставит чрезвычайно оборонительную игру, убивающую зрелищность. Правда, эти люди забывают о том, что именно аргентинец сделал из мадридцев мощный коллектив.

Но в Манчестере Симеоне превзошел даже свои стандарты. Значительную часть встречи «Атлетико» оборонялся по схеме 5−5−0, что на пресс-конференции подчеркнул и Пеп Гвардиола. Риторика тренера «МС» была такой, что он доволен победой хотя бы со счетом 1:0.

Понятно, что «Сити» — одна из сильнейших команд планеты, и ее сложно превзойти в открытом футболе. Но «Атлетико» тогда почти не пытался забить — по официальной статистике УЕФА, за 90 минут «матрасники» ни разу не пробили по воротам. Это произошло впервые за десятилетнюю эру Симеоне.

Прессинг выше, но толку мало

Конечно, в гостях Гвардиола ждал от «Атлетико» большей агрессии. Тем более, в ⅛ финала испанцы на своем поле отлично смотрелись против «МЮ». И Симеоне действительно сыграл смелее — по крайней мере, при обороне его команда выстраивалась в 5−3−2, а не в 5−4−1.

Если серьезно, то «Атлетико» прессинговал выше и интенсивнее. Если в Англии мадридцы всей командой уходили за линию мяча и не встречали футболистов «Сити» на чужой половине, то сейчас Жоау Феликс давил на соперников очень высоко. Но этого мало: да, Ренан Лоди, Льоренте и особенно Гризманн тоже участвовали в прессинге, однако его можно называть агрессивным лишь по меркам самого «Атлетико». «Сити» в половине матчей АПЛ встречают жестче и выше.

В обороне хозяева сохраняли компактность, а «МС» даже не тратил силы на взлом многослойной обороны — во-первых, гостей устраивал счет, а во-вторых, у них три дня назад был и через три дня будет матч с «Ливерпулем».

Гвардиола тоже подготовился к визиту на «Ваньда Метрополитано». В первом тайме «Сити» все равно смотрелся лучше и мог забить, но Гюндоган попал в штангу после прохода Уокера. В защите англичане тоже позволяли оппонентам мало, хотя на 35-й минуте все-таки не справились: Кондогбья пробил издали. Это первый удар «Атлетико» за два с лишним часа двухматчевого противостояния.

Перестроение Диего

Мадридскую команду можно критиковать за пассивность, но она добивалась своего, пусть и достаточно спорным способом — до самого эндшпиля интрига оставалась жива, и «Атлетико» требовался лишь один гол для перевода дела в овертайм.

Конечно, чем ближе становилась 90-я минута, тем дальше от своих ворот Симеоне отодвигал игру. Раскрываться «Атлетико» начал еще в начале второго тайма, когда хозяева изменили структуру прессинга: теперь уже в паре с Феликсом был Гризманн, и фланговые футболисты перекрывали передачи очень высоко. «Сити» действительно стало сложно выходить из-под давления, и Гвардиола пошел на крайнюю меру: Эдерсон перестал разыгрывать мяч от ворот с ближним — по старинке выбивал в район центрального круга.

«Сити» вообще стал слишком часто прибегать к длинным передачам — это явная реакция на перестановки Симеоне. С выходом Карраско, Де Пауля и Корреа «Атлетико» окончательно мутировал и стал активно атаковать. А когда на поле появился Суарес, за «МС» вообще стало тревожно.

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Потасовка на финише

Моментов у ворот Эдерсона во втором тайме хватало — их возникло намного больше, чем за предыдущие три тайма. С 46-й по 82-ю минуты «Атлетико» громил «Сити» по ударам — 7:0. Фантастическая статистика.

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В конце основного времени у соперников еще и сдали нервы — на углу поля разгорелась потасовка, завершившаяся удалением Фелипе. Этот конфликт негативно повлиял на «Атлетико» — команда едва заиграла и поймала ритм, но растратила силы и эмоции на бессмысленный эпизод. Да еще и осталась в меньшинстве.

Финальный штурм у мадридцев не получился, а игроки «Сити» подчеркнуто тянули время. Это походило на ответный шаг — то же самое футболисты мадридского клуба делали в концовке ответной встречи с «МЮ», да и вообще часто применяют подобную тактику. Симеоне это не нравилось, но сделать он ничего не мог. Потрепать нервы Гвардиоле аргентинец сумел, однако дальше все-таки идет «МС».

В полуфинале Пепа ждет новая мадридская битва — с «Реалом».

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Первый тайм: 0:0
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