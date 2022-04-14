Салах, Мане, ван Дейк и Трент в запасе — а «Ливерпуль» все равно прошел «Бенфику». Ротация ради квадрупла?
Клопп не верит в четыре трофея.
Клопп не верит в четыре трофея.
«Ливерпуль» уверенно прошел «Бенфику» в четвертьфинале Лигу чемпионов: 3:1 в гостях, 3:3 дома.
На «Энфилде» получилась перестрелка: Ибраима Конате протаранил на угловом, у «Бенфики» ответил 20-летний нападающий Гонсалу Рамуш, во втором тайме Роберто Фирмино дублем остудил игру, Роман Яремчук и Дарвин Нуньес отыгрались по счету, но не в противостоянии из двух игр.
Ожидаемо? Вероятно, но Юрген Клопп перед игрой добавил интриги и напряг болельщиков. Все дело — в выборе состава.
Пробежимся по линиям.
Вратарь: Алиссон. Тут без сюрпризов.
Защита: Гомес-Конате-Матип-Цимикас. Самая экспериментальная линия: основные крайки, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон, остались в запасе, а в центре обороны вышли футболисты, которые обычно соревнуются за позицию основного ЦЗ рядом с Вирджилом ван Дейком. Голландец просидел на банке 90 минут.
Полузащита: Кейта-Милнер-Хендерсон. Из железной основы тут только капитан Джордан, в запасе остались Фабиньо и Тиаго. Если Наби Кейта регулярно попадает в ротацию, то Джеймс Милнер — ветеран, помогающий команде в национальных кубках. Кстати, в 36 лет и 99 дней Милнер стал самым старым английским футболистом, попавшим в старт матча ЛЧ, с апреля 2013-го. Тогда 37-летний Бекхэм играл за «ПСЖ» против «Барселоны».
Нападение: Жота-Фирмино-Диас. Атака выглядит внушительно даже без Салаха и Мане. И она принесла пользу: два гола Фирмино, ассист Жоты. Мохамед и Садьо все-таки вышли на поле, но уже во втором тайме: египтянин — на 57-й минуте, Садьо — 66-й. Успели организовать гол, который отменили из-за офсайда.
Команда Клоппа играет каждые четыре дня, единственные паузы — игры сборных, когда лидеры все равно не отдыхают. Насыщенный календарь — из-за кубковых турниров, в которых «Ливерпуль» все еще рассчитывает на победы.
Сам Клопп не верит, что можно собрать квадрупл, выиграв все трофеи. Его смущает календарь и устройство ТВ-политики АПЛ и BT Sport, официального вещателя чемпионата: «BT Sport и АПЛ решили, что [после первого полуфинального матча ЛЧ] нам следует сыграть с “Ньюкаслом” на выезде в 12:30 (14:30 по московскому времени).
«Ливерпуль» сейчас в ударе, все хотят смотреть матчи с его участием, и телевизионщиков совершенно не волнует наш график. Это ненормально. Покажите мне любую другую лигу мира, где вещатели решают поставить команду, играющую в полуфинале (а в Англии таковых может быть 2−3), на 12:30. Что это такое? Что вы творите? Зачем? Вот почему так сложно выиграть все турниры, вот почему подобного не случается. Потому что никого такие вещи не волнуют.
Ближайшие матчи «Ливерпуля»: «Сити» (16 апреля, Кубок Англии), «Ман Юнайтед» (19 апреля, АПЛ), «Эвертон» (24 апреля, АПЛ), «Вильярреал» (26 апреля), «Ньюкасл» (30 апреля, АПЛ).
Это будет сложное, но очень увлекательное путешествие.