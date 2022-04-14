Салах, Мане, ван Дейк и Трент в запасе — а «Ливерпуль» все равно прошел «Бенфику». Ротация ради квадрупла?

«Ливерпуль» уверенно прошел «Бенфику» в четвертьфинале Лигу чемпионов: 3:1 в гостях, 3:3 дома.

На «Энфилде» получилась перестрелка: Ибраима Конате протаранил на угловом, у «Бенфики» ответил 20-летний нападающий Гонсалу Рамуш, во втором тайме Роберто Фирмино дублем остудил игру, Роман Яремчук и Дарвин Нуньес отыгрались по счету, но не в противостоянии из двух игр.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i6C-PZDWXi0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидаемо? Вероятно, но Юрген Клопп перед игрой добавил интриги и напряг болельщиков. Все дело — в выборе состава.

«Ливерпуль» играл полуосновой — вышли даже Джо Гомес и Милнер

Пробежимся по линиям.

Вратарь: Алиссон. Тут без сюрпризов.

Защита: Гомес-Конате-Матип-Цимикас. Самая экспериментальная линия: основные крайки, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон, остались в запасе, а в центре обороны вышли футболисты, которые обычно соревнуются за позицию основного ЦЗ рядом с Вирджилом ван Дейком. Голландец просидел на банке 90 минут.

Полузащита: Кейта-Милнер-Хендерсон. Из железной основы тут только капитан Джордан, в запасе остались Фабиньо и Тиаго. Если Наби Кейта регулярно попадает в ротацию, то Джеймс Милнер — ветеран, помогающий команде в национальных кубках. Кстати, в 36 лет и 99 дней Милнер стал самым старым английским футболистом, попавшим в старт матча ЛЧ, с апреля 2013-го. Тогда 37-летний Бекхэм играл за «ПСЖ» против «Барселоны».

Нападение: Жота-Фирмино-Диас. Атака выглядит внушительно даже без Салаха и Мане. И она принесла пользу: два гола Фирмино, ассист Жоты. Мохамед и Садьо все-таки вышли на поле, но уже во втором тайме: египтянин — на 57-й минуте, Садьо — 66-й. Успели организовать гол, который отменили из-за офсайда.

Почему такой состав? «Ливерпуль» может выиграть четыре трофея, календарь максимально загружен

Команда Клоппа играет каждые четыре дня, единственные паузы — игры сборных, когда лидеры все равно не отдыхают. Насыщенный календарь — из-за кубковых турниров, в которых «Ливерпуль» все еще рассчитывает на победы.

Лига чемпионов — уже полуфинал, соперник — «Вильярреал»

Кубок Лиги — выиграно, «Ливерпуль» в финале обыграл «Челси», оставив развязку на серию пенальти

Кубок Англии — полуфинал с «Манчестер Сити» на «Уэмбли» в эту субботу, 16 апреля. Потенциальный соперник по финалу — «Челси» или «Кристал Пэлас».

АПЛ — 1 очко отставания от «Ман Сити». Календарь у «Ливерпуля» чуть сложнее.

Сам Клопп не верит, что можно собрать квадрупл, выиграв все трофеи. Его смущает календарь и устройство ТВ-политики АПЛ и BT Sport, официального вещателя чемпионата: «BT Sport и АПЛ решили, что [после первого полуфинального матча ЛЧ] нам следует сыграть с “Ньюкаслом” на выезде в 12:30 (14:30 по московскому времени).

«Ливерпуль» сейчас в ударе, все хотят смотреть матчи с его участием, и телевизионщиков совершенно не волнует наш график. Это ненормально. Покажите мне любую другую лигу мира, где вещатели решают поставить команду, играющую в полуфинале (а в Англии таковых может быть 2−3), на 12:30. Что это такое? Что вы творите? Зачем? Вот почему так сложно выиграть все турниры, вот почему подобного не случается. Потому что никого такие вещи не волнуют. Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля"

Ближайшие матчи «Ливерпуля»: «Сити» (16 апреля, Кубок Англии), «Ман Юнайтед» (19 апреля, АПЛ), «Эвертон» (24 апреля, АПЛ), «Вильярреал» (26 апреля), «Ньюкасл» (30 апреля, АПЛ).