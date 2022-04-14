УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

В первом полуфинале сыграют английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал». Первая встреча состоится 26 апреля в Манчестере, ответный матч пройдет 4 мая в Мадриде.

Во второй полуфинальной паре встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал». Первый матч запланирован на 27 апреля и пройдет в Ливерпуле, ответная встреча состоится 3 мая в Вильярреале.