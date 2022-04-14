УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
В первом полуфинале сыграют английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал». Первая встреча состоится 26 апреля в Манчестере, ответный матч пройдет 4 мая в Мадриде.
Во второй полуфинальной паре встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал». Первый матч запланирован на 27 апреля и пройдет в Ливерпуле, ответная встреча состоится 3 мая в Вильярреале.
Финал нынешнего турнира пройдет 28 мая на арене «Стад де Франс» в пригороде Парижа. Изначально его планировали провести в Санкт-Петербурге, однако в феврале Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча.