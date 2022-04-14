«Барселона» — «Айнтрахт»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Хави за несколько месяцев решил почти все проблемы «Барселоны». Сине-гранатовые снова стали много забивать, а ведь еще осенью на линию нападения каталонцев было больно смотреть. В обороне тоже стало лучше, прибавил и тер Стеген. Неудивительно, что в чемпионате «Барса» поднялась с 9-е место на второе, а в ЛЕ считается главным претендентом на трофей. В первом четвертьфинале «Айнтрахт» показал себя неудобным соперником, но каталонцы нашли способ уйти от поражения (1:1). Следом была волевая победа над «Леванте» (3:2), теперь беспроигрышная серия команды Хави составила 15 матчей.

«Айнтрахт» в бундеслиге давно не феерит и в выходные уступил «Фрайбургу» 1:2. Франкфурт не может выиграть уже 5 матчей, хотя в домашней встрече с «Барселоной» был близок к этому. Тем важнее становится эта игра на «Камп Ноу», ожидается, что в город поддержать команду прибудут 30 тысяч (!) болельщиков «Айнтрахта». При тренере Гласнере футболисты Франкфурта любят играть за счет флангов, особенно левого, где располагается Костич. Еще одна фишка «Айнтрахта», которая напрягала «Барсу», — интенсивный прессинг. А самое опасное оружие немецкой команды — быстрые контратаки.

На что ставить

У «Барсы» есть кадровые проблемы в обороне. У Пике, Деста, Роберто повреждения, а Алвес не заявлен в ЛЕ. Такую четверку защитников, как Араухо, Эрик Гарсия, Лангле и Альба, надежной не назовешь. С настроем у «Айнтрахта» проблем не будет, тем более перед глазами свежий пример «Вильярреала», огорчившего «Баварию». Голы в обе стороны смотрятся логично, при этом больше должна забить «Барса». Каталонцы жаловались на поле в первом матче, на «Камп Ноу» такой проблемы не будет. Можно рассмотреть вариант обе забьют и тотал больше 2,5 — БК Olimpbet дает на это коэффициент 1,99.

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