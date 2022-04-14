Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол

«У “Атлетико” слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, а в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать абсолютно любая команда. Мы провели хороший матч, много атаковали, а “Манчестер Сити” играл в доисторический футбол, оборонялся, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить. “Горожане” были исключительно обороняющейся командой. За весь второй тайм у них был всего один удар в створ наших ворот», — цитирует Сересо Marca.