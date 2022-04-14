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13:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Атлетико»: «Манчестер Сити» играл в доисторический футбол

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением об игре «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

«У “Атлетико” слишком высокий статус, чтобы нас что-то могло обидеть, а в итоге все увидели, что доисторический футбол может использовать абсолютно любая команда. Мы провели хороший матч, много атаковали, а “Манчестер Сити” играл в доисторический футбол, оборонялся, выставив стену перед своими воротами, чтобы не пропустить. “Горожане” были исключительно обороняющейся командой. За весь второй тайм у них был всего один удар в створ наших ворот», — цитирует Сересо Marca.

Накануне состоялся ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью — 0:0. В первой игре «горожане» победили «матрасников» со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

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