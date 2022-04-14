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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
16:04 (мск), источник: Sports.Ru

Гол Родриго с паса Модрича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

Гол вингера «Реала» Родриго признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе.

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Источник: Reuters

21-летний бразилец забил «Челси» на 80-й минуте в ответном матче ¼ финала ЛЧ при счете 0:3 с передачи Луки Модрича.

Этот гол позволил «Мадриду» перевести игру в дополнительное время. На 96-й минуте еще один гол забил Карим Бензема, что в итоге позволило «Реалу» одержать победу по сумме двух игр и пройти дальше.

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