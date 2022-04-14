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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче мадридского клуба с «Челси», который состоялся 12 апреля, хорват отметился голевой передачей. В этой встрече «Реал» на своем стадионе проиграл сопернику со счетом 2:3.

Однако, в первом матче ¼ финала ЛЧ испанский клуб обыграл «Челси» (3:1) и по итогам двух встреч (5:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

За выход в финал турнира «Реал» поборется с «Манчестер Сити».

Помимо Модрича на звание игрока недели в Лиге чемпионов претендовали Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Джон Стоунс («Манчестер Сити») и Константинос Цимикас («Ливерпуль»).

Реал
2:3ДВ
Основное время: 1:3 (0:1)
Челси
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