Доменико Тедеско впервые в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) в рамках ответного матча ¼ финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу — 2:0.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».