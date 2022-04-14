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14 апреля, источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско впервые в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско по итогам двухматчевого противостояния с «Аталантой» (3:1) вывел свой клуб в полуфинал Лиги Европы. Этой стадии итальянский наставник достиг впервые в своей карьере.

РБ Лейпциг
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Источник: Reuters

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) в рамках ответного матча ¼ финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу — 2:0.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

Ранее Тедеско тренировал такие команды, как «Шальке-04» и московский «Спартак».

Аталанта
0:2
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
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