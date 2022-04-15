«Айнтрахт» обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал футбольной Лиги Европы

Забитыми мячами в составе «Айнтрахта» отметились Филип Костич (4-я минута, с пенальти; 67) и Рафаэль Борре (36), у «Барселоны» отличились Серхио Бускетс (90+1), Мемфис Депай (90+10, с пенальти). В компенсированное время с поля был удален защитник германской команды Обите Эван Н'Дика.

Первая встреча между командами завершилась вничью (1:1). В полуфинале «Айнтрахт» сыграет с английским «Вест Хэмом», который на стадии четвертьфинала по сумме двух матчей одолел французский «Лион» (1:1, 3:0). «Барселона» прервала беспроигрышную серию из 15 игр во всех турнирах. В предыдущий раз каталонцы проигрывали 20 января в матче ⅛ финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3).

«Барселона» выступала во втором по значимости еврокубке впервые с сезона-2003/04, тогда турнир назывался Кубок УЕФА, испанский клуб не сумел преодолеть стадию ⅛ финала, уступив шотландскому «Селтику» (0:1, 0:0). В нынешний розыгрыш турнира каталонцы попали, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. В раунде плей-офф Лиги Европы за выход в ⅛ финала подопечные Хави в двухматчевом противостоянии обыграли итальянский «Наполи» (1:1, 4:2), а в ⅛ финала — турецкий «Галатасарай» (0:0, 2:1). «Барселона» ни разу в своей истории не выигрывала Лигу Европы и Кубок УЕФА.

«Айнтрахт» стал победителем группы D и напрямую вышел в ⅛ финала Лиги Европы. На этой стадии турнира германский клуб обыграл испанский «Бетис» (2:1, 1:1), который в раунде плей-офф одолел петербургский «Зенит» (3:2, 0:0). «Айнтрахт» становился победителем Кубка УЕФА в 1980 году, тогда команда в двухматчевом противостоянии победила германскую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха благодаря правилу гостевого гола (2:3, 1:0).