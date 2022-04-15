Стали известны все полуфинальные пары Лиги конференций
Стали известны полуфинальные пары Лиги конференций сезона-2021/22.
Лестер
Рома
Фейеноорд
МарсельЛига конференций: таблица и календарь
Стали известны полуфинальные пары Лиги конференций сезона-2021/22.
В ½ финала турнира «Лестер» встретится с «Ромой», а «Фейеноорд» сыграет с «Марселем».
Первые матчи состоятся 28 апреля, ответные встречи 5 мая. Все игры начнутся в 22.00 по московскому времени.
Финал Лиги конференций пройдет 25 мая на «Арене Комбетаре» в столице Албании Тиране.