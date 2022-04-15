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Футбол. Лига конференций. Все результаты
00:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны все полуфинальные пары Лиги конференций

Стали известны полуфинальные пары Лиги конференций сезона-2021/22.

Лестер
Рома
Фейеноорд
МарсельЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В ½ финала турнира «Лестер» встретится с «Ромой», а «Фейеноорд» сыграет с «Марселем».

Первые матчи состоятся 28 апреля, ответные встречи 5 мая. Все игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

Финал Лиги конференций пройдет 25 мая на «Арене Комбетаре» в столице Албании Тиране.

Рома
4:0
Первый тайм: 3:0
Буде-Глимт
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