Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»

«Айнтрахт» ярко провел матч с «Барселоной» и увез из Каталонии победу (и выход в полуфинал). Болельщики франкфуртского клуба выступили не менее ярко. В Каталонию их приехало 20−30 тысяч человек — несмотря на игру посреди недели!

Перед матчем они прошли внушительным маршем по Барселоне и распевали песни.

Перед «Камп Ноу» даже пришлось перекрыть несколько улиц, чтобы они могли беспрепятственно пройти к стадиону.

Еще интереснее было на стадионе — там болельщиков «Айнтрахта» внезапно оказалось около 25−30 тысяч. Причем они появились не только на гостевом секторе, а возникали по всему стадиону. «Я был удивлен, что на нашем стадионе было столько фанатов “Айнтрахта”, — говорил после матча расстроенный Араухо. — Клуб наверняка изучит, как так получилось».

В какой-то момент превосходство фанатов гостей стало слишком очевидным — они просто доминировали. Например, освистали хозяев на разминке и при выходе на поле родного стадиона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fb20d36f1ce26d3428fe" data-vnd="fb20d36f1ce26d3428fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fb20d36f1ce26d3428fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому два сектора активных фанатов «Барсы» не вышли на второй тайм. Правда, к 55-й минуте они вернулись, хотя изначально хотели вообще покинуть трибуну — в знак протеста против того, что билеты продавали фанатам «Айнтрахта», для которых игра получилась практически домашней.

Злился даже Жоан Лапорта: «То, что произошло на трибунах, — это позор, который нельзя повторить, мы должны изучить информацию, чтобы принять меры, но это прискорбно. Нам придется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне стыдно как болельщику “Барселоны”».

«Я ждал 70 или 80 тысяч кулес на стадионе, но все было не так… — разочарованно рассуждал Хави. — Клуб проверяет, что произошло».

А пока попробуем разобраться мы.

Как же болельщики «Айнтрахта» купили билеты?

«Барселона» выделила гостевую квоту — 5 тысяч билетов. Но немцы пообещали поехать на важный для команды матч большим десантом.

И тут в дело вступает целая череда обстоятельств. Во-первых, многие места на трибунах заняты владельцами абонементов, которые могут отказаться от посещения матча. Они даже могут выставить свой билет на конкретную игру на продажу — это разрешено уставом клуба.

Сейчас в Каталонии начинаются пасхальные выходные — четыре нерабочих дня. Часто это время используют, чтобы выбраться на природу. Похоже, много кто из держателей абонементов так и поступил, а места на нестатусную Лигу Европы продали через интернет. Так гости из Франкфурта получили доступ к билетам.

В какой-то момент в «Барселоне» осознали масштаб бедствия и попытались это остановить. В частности, ограничили покупку билетов только для испанских карт. Но не особо помогло. Журналист Фернандо Поло, ссылаясь на источники внутри клуба, сообщил: немцы получили билеты через неофициальных туроператоров, перепродажу с рук и в интернете — и это случилось уже в Испании.

Хоть формальных нарушений в этом нет, но «Барсу» все равно могут наказать. По данным Cadena SER, УЕФА, скорее всего, накажет «Барселону», посчитав массовое появление выездных болельщиков на обычных секторах нарушением протоколов безопасности. Это ужасный провал с точки зрения безопасности. Возможно, это будет иметь последствия для «Барсы» в виде финансовых санкций.

Фанаты «Айнтрахта» уже зажигали в ЛЕ — три года назад. Тогда тоже дошли до полуфинала

Франкфуртские болельщики в принципе одни из самых ярких не только в Германии, но и в Европе. Многим они запомнились в 2019-м, когда «Айнтрахт» с Йовичем прорвался в полуфинал. Фанаты делали красочные перфомансы на домашних матчах, весело гоняли на выезды и жили в сказке прямо до полуфинала.

Даже на следующий сезон, когда «Айнтрахту» закрывали гостевые сектора, они все равно были с командой: например, на выезд к «Арсеналу» приехали 5 тысяч человек и просто протусили в барах и пабах. Зато поддержали команду у отеля.

Да и раньше фанаты «Айнтрахта» выдавали яркие перформансы — например, протест против матчей по понедельникам в Бундеслиге (и, кстати, протест успешный — лига передумала играть в будний день).