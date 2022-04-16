УЕФА наложит санкции на «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселону» и «Айнтрахт»

Отчеты арбитров и делегатов УЕФА будет иметь основополагающее значение для возможных наказаний многих участников различных беспорядков и драк, как например после матча «Атлетико» — «Манчестер Сити» (0:0), когда футболисты устроили потасовку во время игры и после ее окончания в подтрибунном помещении. Санкции могут последовать в адрес официальных лиц, которые находились за пределами технической зоны во время матча.

Что касается матча «Барселона» — «Айнтрахт» (2:3) в четвертьфинале Лиги Европы, в правилах четко указано, что болельщики должны быть удобно разделены внутри стадионов. Ни при каких обстоятельствах их нельзя смешивать, как это произошло на «Камп Ноу». Здесь халатность со стороны двух клубов.

«Айнтрахт» обязан знать движения этих болельщиков, чего не произошло. Очевидно, что лидеры немецкого клуба не несут ответственности за передвижения всех граждан, но они должны были предупредить о последствиях, так как знают, что количество фанатов не должно превышать пяти процентов, которые обязан каждый местный клуб отдать гостю.

Напомним, что в каталонской команде остались недовольны огромным количеством немецких болельщиков на трибунах, что явно превышало 5%.

Ожидается, что свое решение УЕФА вынесет в понедельник-вторник.