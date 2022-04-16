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12:02 (мск), источник: Sport24

УЕФА наложит санкции на «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселону» и «Айнтрахт»

Сразу четыре команды «Атлетико», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Айнтрахт» находятся в центре внимания, и в ближайшие несколько дней УЕФА вынесет приговор. Об этом сообщает Marca.

Атлетико
Манчестер Сити
Барселона
Айнтрахт ФЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Отчеты арбитров и делегатов УЕФА будет иметь основополагающее значение для возможных наказаний многих участников различных беспорядков и драк, как например после матча «Атлетико» — «Манчестер Сити» (0:0), когда футболисты устроили потасовку во время игры и после ее окончания в подтрибунном помещении. Санкции могут последовать в адрес официальных лиц, которые находились за пределами технической зоны во время матча.

Что касается матча «Барселона» — «Айнтрахт» (2:3) в четвертьфинале Лиги Европы, в правилах четко указано, что болельщики должны быть удобно разделены внутри стадионов. Ни при каких обстоятельствах их нельзя смешивать, как это произошло на «Камп Ноу». Здесь халатность со стороны двух клубов.

Источник: Reuters

«Айнтрахт» обязан знать движения этих болельщиков, чего не произошло. Очевидно, что лидеры немецкого клуба не несут ответственности за передвижения всех граждан, но они должны были предупредить о последствиях, так как знают, что количество фанатов не должно превышать пяти процентов, которые обязан каждый местный клуб отдать гостю.

Напомним, что в каталонской команде остались недовольны огромным количеством немецких болельщиков на трибунах, что явно превышало 5%.

Ожидается, что свое решение УЕФА вынесет в понедельник-вторник.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом», а «Ливерпуль» примет «Вильярреал». Что касается «Айнтрахта», немцы в ½ финала Лиги Европы сыграют против «Вест Хэма».

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2:3
Первый тайм: 0:2
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