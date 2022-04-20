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17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Отстранение наших клубов — не трагедия, неприятен сам факт решения УЕФА». Мнение Романцева

Легендарный тренер — об исторической значимости еврокубков.

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Источник: Спорт-Экспресс

— С приближением развязки сезона обостряется вопрос участия в еврокубках. Согласны, что бан российских клубов — трагедия для нашего футбола?

— Увы, но это уже свершившийся факт. Значит, теперь надо думать, как жить дальше. Я бы не относил случившееся к разряду трагедий. Прежде всего, плохо то, что борьба клубов за право участия в еврокубках придавала нашему чемпионату особую остроту и привлекательность. А это отличный стимул для роста и футболистов, и тренеров. Плюс необходимый опыт, который позволял определять правильность выбранного курса в работе.

Например, «Краснодар», получив еврокубковый опыт, вырос и окреп. Да и «Спартак» 90-х мужал на глазах. Сколько наших ребят после этого уехало в зарубежные клубы! Так что здесь наш футбол пока несет потери. Вот почему руководству РФС нужно подумать, чем восполнить этот, надеюсь, временный пробел. Возможно, это удастся сделать, организовав какие-то турниры с привлечением команд из стран, с которыми мы продолжаем дружить и сотрудничать. При этом обязательно помня о проведении таких же турниров и для молодого футбольного поколения.

— РФС нужно до конца бороться за право вернуться в еврокубки?

— Прежде всего, неприятен сам факт такого решения УЕФА, поскольку никаких оснований для этого ни в одном официальном документе нет. Странно, что главный футбольный орган Европы, всегда подчеркивавший свою независимость от любых политических ситуаций, вдруг резко изменил своим принципам. И сейчас особенно важно не опускать рук. Я не юрист и не функционер, но наверняка есть люди, которые знают, какие можно использовать рычаги для восстановления справедливости. Главное не опускать руки! Сумели же мы выстоять и доказать свою правоту, когда нас обвиняли во всех смертных грехах в истории с допингом. Точно так же уверенно и настойчиво надо вести борьбу за свои права и в этой ситуации. И главное верить, что она не напрасна!

— Помните свой первый еврокубковый матч?

— Такое не забывается! В 80-м играли в Люксембурге в Кубке европейских чемпионов с «Женессом». Выиграли 5:0! Два мяча забил Гаврилов, по одному — Хидиятуллин и Родионов с Ярцевым. Играли легко, весело. Даже Бесков остался доволен. А уж как тренер я первый матч провел в Кубке УЕФА с «Аталантой» в Бергамо. За них тогда Каниджа из сборной Аргентины выступал. Тяжелая была встреча, вязкая, практически без моментов. Но дома Черенков с Родионовым итальянцам забили — на том и разошлись.

— В то время ощущалась разница между играми в еврокубках и матчами чемпионата страны?

— Я бы не сказал, что по накалу встречи в европейских турнирах были намного выше. Иной раз дома было тяжелее. Проблемы возникали лишь в тех случаях, когда встречались со звездными командами. Как, например, в «Марселе», где выступала половина сборной мира — Абеди Пеле, Папен, Тигана. Вот мы в полуфинале Кубка европейских чемпионов в 91-м и уступили. Хотя до этого выбили из турнира крепкую «Спарту», «Наполи» с самим Мародоной, а в Мадриде победили «Реал». Но ни в одной даже проигранной встрече «Спартак» не проявлял слабости, бился до конца и играл только на победу.

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