Суд снял запрет с УЕФА и ФИФА на преследование учредителей Суперлиги

Судья София Хиль удовлетворила апелляцию УЕФА против мер защиты клубов-учредителей, введенных в 2021 году Коммерческим судом Мадрида. Хиль сочла, что ее суд не обладает «компетенцией или юрисдикцией» запрещать возможные санкции. Также она отметила, что угроза санкций в отношении трех перечисленных клубов не означает невозможность реализации проекта, финансирование которого осуществляется самостоятельно.

Как сообщает АП, в УЕФА заявили, что «приветствуют это решение и рассматривают его последствия». Отмечается также, что постановление Хиль может быть обжаловано.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. О выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Приверженность идее Суперлиги сохраняют «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги.

В конце мая того же года суд Европейского союза зарегистрировал обращение Суперлиги из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны УЕФА и ФИФА. По информации СМИ, министерство юстиции Швейцарии, на территории которой находятся штаб-квартиры ФИФА и УЕФА, предупредило организации о невозможности вынесения санкций в отношении клубов до вердикта суда Евросоюза. В июне апелляционная инстанция УЕФА приостановила разбирательство в отношении трех клубов-основателей Суперлиги.