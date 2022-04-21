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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд снял запрет с УЕФА и ФИФА на преследование учредителей Суперлиги

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Коммерческий суд Мадрида отменил меры, защищающие испанские «Реал» и «Барселону», а также итальянский «Ювентус» от преследования со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), а также национальных федераций и чемпионатов за создание европейской футбольной Суперлиги, сообщает АФП.

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Источник: Reuters

Судья София Хиль удовлетворила апелляцию УЕФА против мер защиты клубов-учредителей, введенных в 2021 году Коммерческим судом Мадрида. Хиль сочла, что ее суд не обладает «компетенцией или юрисдикцией» запрещать возможные санкции. Также она отметила, что угроза санкций в отношении трех перечисленных клубов не означает невозможность реализации проекта, финансирование которого осуществляется самостоятельно.

Как сообщает АП, в УЕФА заявили, что «приветствуют это решение и рассматривают его последствия». Отмечается также, что постановление Хиль может быть обжаловано.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. О выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Приверженность идее Суперлиги сохраняют «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги.

В конце мая того же года суд Европейского союза зарегистрировал обращение Суперлиги из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны УЕФА и ФИФА. По информации СМИ, министерство юстиции Швейцарии, на территории которой находятся штаб-квартиры ФИФА и УЕФА, предупредило организации о невозможности вынесения санкций в отношении клубов до вердикта суда Евросоюза. В июне апелляционная инстанция УЕФА приостановила разбирательство в отношении трех клубов-основателей Суперлиги.

В июле испанский суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за создание европейской Суперлиги. В сентябре организация объявила о прекращении разбирательства в отношении трех клубов. Также УЕФА подал иск с требованием отвода судьи коммерческого суда Мадрида Мануэля Руиса де Лары, который выносил вердикт по спору «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» с УЕФА.

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