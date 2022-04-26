«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Противостояние Англии и Испании продолжается. «Сити» и «Реалу» пришлось помучиться на стадии четвертьфинала, но они справились с испанским «Атлетико» и английским «Челси» соответственно. Теперь два больших европейских клуба сойдутся в битве за выход в финал. «Реал» — де-факто уже чемпион Испании этого сезона. Вероятно, мадридцы оформят золото между первой и второй полуфинальными встречами с «Сити», а вот команда Пепа Гвардиолы рубится за титул с «Ливерпулем», и итог чемпионской гонки в Англии пока трудно предсказать. Это настоящая борьба на два фронта, а Мадрид уже может бросить все силы на Лигу чемпионов.

«Реал» подходит к сражению более свежим. «Сливочные» не играли в чемпионате Испании в минувшие выходные, правда, и «Сити» не слишком напрягся, раскатав «Уотфорд» со счетом 5:1. В целом по сезону «Манчестер Сити» выглядит убедительнее, но «Реал» показал себя отличным кубковым бойцом плей-офф ЛЧ. Одна из главных задач Гвардиолы — придумать, как нейтрализовать неукротимого Карима Бензема, чтобы он не забил хотя бы в первом матче на «Этихаде». Но опытный Анчелотти может придумать другие варианты в атаке, ведь французский форвард не только штампует важные голы, но и, возможно, лучше всех в мире оттягивает на себя внимание обороны соперника, создавая коридоры для атак партнеров.

На что ставить

Букмекеры ждут победы «Сити», по крайней мере, в первом матче на своем поле, и это несмотря на то, что «Реал» уже показал раундом ранее, как уверенно он может играть в гостях с английскими грандами, справившись с «Челси». Поставив на победу действующих чемпионов Англии, вы много не выиграете, а риск потерять ставку достаточно велик.

В то же время анализ встреч «Сити» с «Атлетико» в четвертьфинале ничего нам не даст: «Реал» ничем не похож на своих земляков из Мадрида, и на этот раз Гвардиола не сможет да и не захочет отсидеться в обороне. Обе команды обладают великолепными исполнителями в атаке, еще и на пике формы. Кевин де Брейне, Марез, Стерлинг, Габи Жезус, Бернарду Силва, Фоден (кто бы из них ни вышел в старте) против Бензема, Винисиуса, Модрича, Асенсио гарантируют нам сметающий все на своем пути атакующий футбол. К тому же уязвимые места и «Сити», и «Реала» кроются как раз в обороне, а в списке тех, кто не сможет принять участие в матче из-за травм и дисквалификаций, в основном защитники.

Ставка «тотал больше 2.5» плюс «обе забьют» за 3.1 в сумме на сайте БК Olimpbet напрашивается сама собой. Всем удачи и великолепного футбола этим вечером.

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