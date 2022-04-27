«Сити» и «Реал» устроили огненное шоу. Это был лучший матч Лиги чемпионов

Когда-то Карло Анчелотти нанес Пепу Гвардиоле самое болезненное поражение в карьере. Нет, каталонец получил однажды 0:4 от «Эвертона», который без «Википедии» и не вспомнишь, кто тогда тренировал (ответ — Роналд Куман, и сейчас это кажется совсем уж смешным). Но в полуфинале Лиги чемпионов-2013/14 «Реал» «папы Карло» разбил «Баварию» Пепа концептуально, а потом добрался и до вожделенной Десимы, взяв десятый Кубок чемпионов — в следующие несколько лет эти победы встанут на поток.

Принято считать, что именно тогда и родился ставший уже знаменитым «синдром Гвардиолы», когда он в важнейших матчах либо перестраховывается, либо придумывает какой-то совсем уж мудреный план. Классический пример — вылет от «Лиона» в 2020-м.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K2ud4yrOzeM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в этот раз Пеп не стал ничего придумывать. И даже перестраховываться — рядом с Родри в центральной зоне вышли Кевин де Брейне и Бернарду Силва, а не Илкай Гюндоган. Можно сказать, что подобное сразу дало результат, однако это будет подгонкой ответа под задачу. Голы «Сити» — не результат каких-то гениальных тактических ходов или, наоборот, просчетов. В конце концов, десяти минут слишком мало, чтобы такое начало работать. В данном случае речь об элементарных индивидуальных ошибках.

Давать так смещаться Рияду Марезу — страшно наивно. Ну и центральные полузащитники «Реала» проспали рывок-де Брейне в штрафную. А потом Габи Жезус просто раскрутил Давида Алабу.

Доминирование «Сити» казалось тотальным, но нынешний «Реал» довольно спокойно относится к тому, что его возят физиономией о газон, да еще и подпрыгивают при этом сверху. Так было на протяжении 150 минут с «ПСЖ» и почти весь ответный матч с «Челси». Этой команде достаточно полушанса, чтобы все перевернуть. В этот раз таким триггером стал эпизод с неаккуратным пасом Эдерсона на Джона Стоунза и возникшим из этого моментом Винисиуса. Он дал ощущение, что «Реал» еще побарахтается, а окончательно разжег огонь Карим Бензема (удивительно, правда?).

Гол Винисиуса — тоже эпизод, пусть и гениальный. За пару минут до этого «Сити» забил третий и вроде бы доминировал в начале второго тайма, но в этом весь «Реал» образца сезона-2021/22. Вот даже интересно, реализуй свои моменты Марез и Фил Фоден при счете 2:0, все сложилось бы примерно так же, или от такого Мадрид уже не оправился бы?

Алжирец, кстати, своим промахом страшно рассердил Гвардиолу: тот не стал хвататься за голову или что-то в этом духе, а начал яростно орать на Мареза за то, что тот пробил, а не покатил мяч на пустые Фодену или-де Брейне — выход «3-в-1» следовало доводить до ума.

Для Пепа вообще самый страшный кошмар, когда его команда играет неправильно или не контролирует ситуацию. Лихая перестрелка — не стихия «Сити». Но «Реал» сумел втянуть в нее соперника, ловя те самые эпизоды, а еще и удачу — пенальти, издевательски забитый Бензема «паненкой», конечно, смешной и совершенно случайный. Тогда как реализация у «МС» оказалась средней.

И, кстати, встреча наглядно показала, насколько важен для «Реала» Тибо Куртуа — если бельгиец не тащит, то все становится очень плохо. А здесь он не только не спасал, но и зевнул удар Бернарду Силвы в ближний угол.