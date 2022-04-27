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11:35 (мск), источник: Sports.Ru

Пеп Гвардиола: «8:0 могло быть на Юпитере и Марсе, но в матчах с “Реалом” такого обычно не происходит»

Пеп Гвардиола высказался о победе над «Реалом» со счетом 4:3.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

«Всем было весело, мы хотели победить с большим отрывом, но 4:3 — неплохой результат. Мы поедем в Мадрид, чтобы сыграть в свою игру. Это “Реал”, у них есть отличное оружие в атаке. Когда тренер видит, что его команда так играет, результат имеет наименьшее значение, даже если это полуфинал Лиги чемпионов.

Вам было весело? А кому не было, хотя счет 8:0 был бы лучше. На Юпитере и Марсе это могло бы случиться, но в матчах против мадридского “Реала” такого обычно не происходит», — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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