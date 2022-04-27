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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Бензема: в ответной игре «Реал» собирается сделать что-то волшебное, а именно — победить

34-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, оформивший дубль в полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4), рассказал об ожиданиях от ответной встречи.

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Источник: Reuters

«Поражение никогда не является хорошим результатом, тем более что нас по-настоящему вдохновляет игра в Лиге чемпионов. Самое главное — мы никогда не складываем оружие и идём до конца. Теперь мы должны ехать на “Бернабеу”, и нам как никогда понадобится помощь наших болельщиков. Мы собираемся сделать что-то волшебное, а именно — победить», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне Бензема принял участие в 41 матче за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 13 результативными передачами.

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