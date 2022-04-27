Бензема: в ответной игре «Реал» собирается сделать что-то волшебное, а именно — победить

«Поражение никогда не является хорошим результатом, тем более что нас по-настоящему вдохновляет игра в Лиге чемпионов. Самое главное — мы никогда не складываем оружие и идём до конца. Теперь мы должны ехать на “Бернабеу”, и нам как никогда понадобится помощь наших болельщиков. Мы собираемся сделать что-то волшебное, а именно — победить», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА на официальном сайте.