Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:15
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
21:15
Болонья
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
Футбол. Зарубежный
28.04
Манчестер Юнайтед
Челси
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
12.04
Реал
Челси
23
12.04
Бавария
Вильярреал
11
6.04
Челси
Реал
13
6.04
Вильярреал
Бавария
10
5.04
Манчестер Сити
Атлетико
10
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
16:33 (мск), источник: Life.ru

«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов

Испанские «Реал» и «Барселона», а также туринский «Ювентус» могут быть исключены из числа участников Лиги чемпионов сезона 2023/2024 из-за позиции клубов по созданию Суперлиги, пишет La Gazzetta dello Sport.

Реал
Барселона
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным издания, УЕФА получила от суда в Мадриде полномочия по введению возможных санкций для клубов. Однако пока организация не спешит заниматься делом и планирует вернуться к нему после того, как на клубы будет наложен штраф в размере 15 миллионов евро и удержано 5% премий УЕФА. В случае если команды откажутся выплачивать штрафы, они будут исключены из Лиги чемпионов.

Напомним, в мае 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании альтернативного Лиге чемпионов турнира — Суперлиги. Позднее проект развалился, однако из него не вышли «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

 Бесплатные исторические экскурсии и викторины в парках и скверах Москвы от
Почему в борьбе за Украину важно не поддаваться эмоциям
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь