«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов

По данным издания, УЕФА получила от суда в Мадриде полномочия по введению возможных санкций для клубов. Однако пока организация не спешит заниматься делом и планирует вернуться к нему после того, как на клубы будет наложен штраф в размере 15 миллионов евро и удержано 5% премий УЕФА. В случае если команды откажутся выплачивать штрафы, они будут исключены из Лиги чемпионов.