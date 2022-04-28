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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:03 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 27 апреля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» дома со счетом 2:0 обыграл испанский «Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Лига чемпионов 2021/2022
1/2 финала, 3.05.2022, 22:00

Вильярреал-Ливерпуль-

Мяч в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Первис Эступинан (53-я минута), также голом отметился нападающий «Ливерпуля» Садио Мане (55). Команды впервые встретились в Лиге чемпионов. Ответная игра пройдет в Вильярреале 3 мая на стадионе «Эстадио-де-ла-Серамика». Встреча начнется в 22:00 мск.

Английская команда впервые с 2019 года играет в полуфинале Лиги чемпионов, в том году она также в последний раз стала победителем турнира, всего «Ливерпуль» побеждал в турнире шесть раз. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа стали первыми в квартете В, в ⅛ финала они обыграли в двухматчевом противостоянии итальянский «Интер» (2:0, 0:1), а в четвертьфинале оказались сильнее португальской «Бенфики» (3:1; 3:3).

«Вильярреал» впервые за 16 лет вышел в полуфинал главного еврокубкового турнира. В сезоне-2005/06 испанская команда в двухматчевом противостоянии проиграла английскому «Арсеналу». В нынешнем розыгрыше турнира испанская команда стала второй в группе F, в ⅛ финала «Вильярреал» победил итальянский «Ювентус» (1:1; 3:0), а в четвертьфинале подопечные Унаи Эмери переиграли германскую «Баварию» (1:0; 1:1). «Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально встречу планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча на арену «Стад де Франс». Действующим победителем турнира является английский «Челси».

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
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