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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
02:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА может ввести «Финал четырех» в Лиге чемпионов

УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги чемпионов, сообщает The Times.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, в организации рассматривают возможность убрать двухматчевые противостояния в полуфиналах. Вместо этого планируется сделать «Финал четырех»: число матчей в полуфиналах будет сокращено до одного. При этом предлагается проводить полуфиналы и финал за одну неделю в одном городе.

Инициатором идеи об изменении формата плей-офф является Европейская ассоциация клубов (ECA).

Изменения в формате плей-офф могут быть введены с сезона-2024/25, когда турнир будет проходить по новой схеме, а число участников турнира увеличится до 36 клубов.

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