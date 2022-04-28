УЕФА может ввести «Финал четырех» в Лиге чемпионов

По информации источника, в организации рассматривают возможность убрать двухматчевые противостояния в полуфиналах. Вместо этого планируется сделать «Финал четырех»: число матчей в полуфиналах будет сокращено до одного. При этом предлагается проводить полуфиналы и финал за одну неделю в одном городе.