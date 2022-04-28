Эмери пока далеко до Клоппа. «Ливерпуль» без проблем победил «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/2 финала, 27.04.2022, 22:00 Ливерпуль 2 Вильярреал 0

«Вильярреал» не доходил до этой стадии ЛЧ 16 лет. За это время, конечно, произошло многое. Унаи Эмери, например, успел провалиться в «Спартаке» и «Арсенале», получить 1:6 от «Барселоны» во главе «ПСЖ» в самом резонансном матче десятилетия, а также выиграть четыре Лиги Европы.

Но у 50-летнего тренера впереди еще значительная часть карьеры, и он точно намерен расцветить ее победой в главном клубном турнире планеты. Сейчас Унаи близок к мечте как никогда — даже с парижским грандом баск не забирался так высоко.

Видеть «Вильярреал» в числе четверки лучших было странно и в 2006-м. Сейчас ничего не изменилось. Тогда «желтая подлодка» выглядела аутсайдером в противостоянии с великим «Арсеналом» Арсена Венгера, а теперь — с не менее великим «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

При этом накануне матча и немецкий тренер, и капитан Джордан Хендерсон подчеркивали мощь соперника. И вряд ли это дежурные слова: сложно относиться наплевательски к клубу, который уже прошел в плей-офф «Ювентус» и «Баварию».

Эмери в ответ тоже хвалил красных и назвал нынешнюю команду Клоппа более сильной, чем та, что взяла главный еврокубок в 2019 году. И, естественно, англичане считались безоговорочными фаворитами, да еще и сверхмотивированными. К концу апреля они сохраняют шансы на немыслимое — трофейный покер. Кубок лиги «Ливерпуль» уже взял, в Кубке Англии вышел в финал, в АПЛ бьется за титул с «Манчестер Сити», а в ЛЧ — в шаге от решающей игры.

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Хотя после первого тайма могло показаться со стороны, что не все идет по плану. Особенно если под рукой был не счет, а только статистика фолов. Она аномальна: 7:1 в пользу хозяев, которые действительно часто нарушали правила, причем только на чужой половине поля. Это жутко раздражало самих футболистов — они срывали темп и все портили. Команда даже слегка занервничала: как минимум Хендерсон, ван Дейк и Клопп местами выглядели взбешенными.

Впрочем, фолы, конечно, — мелочь. Преимущество «Ливерпуля» оказалось тотальным не только по ним, но и по ударам, по владению, по касаниям в чужой штрафной. Проблема состояла лишь в компактном блоке «Вильярреала», чьи футболисты дисциплинированно оборонялись 45 минут и подстраховывали друг друга. Гости вообще не оставляли никаких коридоров, так что красным приходилось надеяться на стандарты и на какой-нибудь сюрприз вроде удара Тиагу Алькантары почти в крестовину.

Эмери выдрессировал команду и рассчитывал обыграть «Ливерпуль», как и «Баварию». Унаи даже выставил тот же основной состав, что и на оба матча с мюнхенцами (только травмированного Жерара Морено заменил Чуквуэзе). Основная разница прослеживалась в выходе из обороны — если в противостоянии с мюнхенскими игроками вратарь Рульи спокойно разыгрывал с ближним от ворот, то сейчас выбивал далеко вперед. Причем чаще всего на левый фланг, где находился Александр-Арнолд, чьи оборонительные качества давно стали объектом критики.

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Проще говоря, первый тайм прошел по сценарию «Ливерпуля», но не хватало самого главного — голов. И раздраженной команде точно пошел на пользу перерыв. Выдохнули, перезагрузились — и забили два быстрых мяча. Да, в первом случае помог рикошет от Эступиньяна, дезориентировавший Рульи, но это тот случай, когда автогол вытекал из логики игры. Мяч постоянно находился в окрестностях штрафной «Вильярреала», а гости оборонялись плотно и глубоко. При этом команда испытывала постоянное давление и просто по теории вероятности должна была дрогнуть.

А после первого пропущенного мяча желтые еще и потеряли концентрацию — и Мане спокойно удвоил счет. Сенегалец вообще отлично осваивается в новой роли «девятки», которую после покупки Луиса Диаса он будет исполнять едва ли не всегда.

2:0 — это уже поломанный план Эмери. Судя по первому тайму, «Вильярреал» не собирался забивать, а значит, рассчитывал на нулевую ничью. А плана Б у баска не оказалось, на что указывает кошмарная статистика второго тайма: ни одного удара по воротам.