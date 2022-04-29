Футбольный клуб «Лейпциг» обыграл «Рейнджерс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

«Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе А в Лиге чемпионов. В 1/16 финала подопечные Доменико Тедеско победили испанский «Реал Сосьедад», в ⅛ финала германский клуб должен был встретится с московским «Спартаком», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. После наложенных санкций «Лейпциг» автоматически стал участником четвертьфинала, в котором победил итальянскую «Аталанту».