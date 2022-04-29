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00:33 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Лейпциг» обыграл «Рейнджерс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

ТАСС, 28 апреля. Германский футбольный клуб «Лейпциг» со счетом 1:0 победил шотландский «Рейнджерс» в первом матче полуфинальной стадии Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Лейпциге.

РБ Лейпциг
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Источник: Reuters

Единственный гол на 85-й минуте забил Анхелиньо.

«Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе А в Лиге чемпионов. В 1/16 финала подопечные Доменико Тедеско победили испанский «Реал Сосьедад», в ⅛ финала германский клуб должен был встретится с московским «Спартаком», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. После наложенных санкций «Лейпциг» автоматически стал участником четвертьфинала, в котором победил итальянскую «Аталанту».

«Рейнджерс» занял второе место в группе А, в 1/16 финала подопечные Джованни ван Бронкхорста победили «Боруссию» из Дортмунда, в ⅛ финала была обыграна сербская «Црвена Звезда», в четвертьфинале — португальская «Брага».

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 0:0
Рейнджерс
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