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00:50 (мск), источник: ТАСС

«Лестер» и «Рома» сыграли вничью в первом полуфинальном матче футбольной Лиги конференций

ТАСС, 28 апреля. Английский футбольный клуб «Лестер» в четверг дома сыграл вничью с итальянской «Ромой» со счетом 1:1 в первом матче полуфинала Лиги конференций.

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Лига конференций 2021/2022
1/2 финала, 28.04.2022, 22:00

Фейеноорд3Марсель2

В составе «Лестера» гол забил Адемола Лукман (67-я минута). У «Ромы» отличился Лоренцо Пелегрино (15).

Лига конференций проводится впервые, она является третьим по значимости клубным турниром в Европе.

«Лестер» впервые в истории добрался до полуфинала еврокубков, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2017 году. «Рома» в прошлом сезоне уступила в полуфинале Лиги Европы английскому «Манчестер Юнайтед» (2:6, 3:2).

Ответный матч пройдет 5 мая в Риме. Финал турнира состоится 25 мая в Тиране.

В другом полуфинале Лиги конференций нидерландский «Фейенорд» дома победил французский «Марсель» со счетом 3:2.

Лестер
1:1
Первый тайм: 0:1
Рома
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