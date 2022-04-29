«Лестер» и «Рома» сыграли вничью в первом полуфинальном матче футбольной Лиги конференций

В составе «Лестера» гол забил Адемола Лукман (67-я минута). У «Ромы» отличился Лоренцо Пелегрино (15).
Лига конференций проводится впервые, она является третьим по значимости клубным турниром в Европе.
«Лестер» впервые в истории добрался до полуфинала еврокубков, лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2017 году. «Рома» в прошлом сезоне уступила в полуфинале Лиги Европы английскому «Манчестер Юнайтед» (2:6, 3:2).
Ответный матч пройдет 5 мая в Риме. Финал турнира состоится 25 мая в Тиране.
В другом полуфинале Лиги конференций нидерландский «Фейенорд» дома победил французский «Марсель» со счетом 3:2.