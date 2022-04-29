Немецкий финал уже рядом

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/2 финала, 28.04.2022, 22:00 РБ Лейпциг 1 Рейнджерс 0

В первых полуфинальных встречах Лиги Европы представители Бундеслиги оказались сильнее британских команд. «Лейпциг» дома нанес поражение шотландскому «Глазго» — 1:0, а «Айнтрахт» из Франкфурта в гостях переиграл английский «Вест Хэм» — 2:1.

После того как в четвертьфинале Лиги Европы из борьбы за трофей выбыла «Барселона», турнир лишился очевидного фаворита. А вот явный аутсайдер вроде бы просматривался. Им выглядел «Рейнджерс», который в споре за золото чемпионата Шотландии за четыре тура уступает своему традиционному конкуренту «Селтику» шесть очков.

В полуфинале клуб из Глазго попал на «Лейпциг», возглавляемый бывшим главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско. В плей-офф нынешнего турнира обе предыдущих домашних встречи, в которых его соперниками были «Реал Сосьедад» и «Аталанта», немецкий клуб свел вничью. Была близка она и сейчас, но на 85-й минуте испанский защитник «Лейпцига» Анхельньо размочил счет превосходным ударом в нижний угол метров с двадцати, и теперь «Рейнджерс» на своем поле придется отыгрываться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eBlzyku0IOc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другую полуфинальную пару составили английский «Вест Хэм» и другой представитель Германии — франкфуртский «Айнтрахт», который после недавнего триумфа в Барселоне сейчас отправился в Лондон. Шансы на выход в финал здесь считались примерно равными, первый тайм получился достаточно ярким, а счет оказался открыт уже на 49-й секунде, когда нападающий гостей Ансгар Кнауфф оказался расторопнее защитника «Вест Хэма» в районе угла вратарской и точно ударил головой.

Отыграться хозяевам удалось почти через полчаса — их розыгрыш штрафного удачно завершил форвард Майкл Антонио, выступающий за сборную Ямайки вместе со спартаковским нападающим Шамаром Николсоном. Однако во втором тайме «Айнтрахт» снова вышел вперед. Он провел многоходовую комбинацию в стиле поверженной им «Барселоны», завершенную японцем Даити Комадой. В итоге и здесь сильнее оказался представитель Бундеслиги — 2:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2PBwaSg6TVU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.