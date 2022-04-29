Жаркий вечер в ЛК: «Марсель» привез на 10-й секунде 2-го тайма, Моуринью сдержал «Лестер»

Футбол Лига конференций 2021/2022 1/2 финала, 28.04.2022, 22:00 Фейеноорд 3 Марсель 2

Лига Конференций по статусу и накалу внезапно стала конкурентом Лиги Европы — кажется, полуфинальные пары здесь как минимум не хуже, чем во втором по значимости еврокубке.

Особенно ярким выдался матч в Роттердаме — «Фейеноорд» и «Марсель» устроили спектакль, забив четыре гола уже в первом тайме. «Фейеноорд» забил дважды за две минуты — отличились Сириль Дессерс и Луис Синистерра, но еще до перерыва «Марсель» сравнял усилиями Дьенга и Жерсона.

Во втором тайме случился самый комичный гол недели: «Марсель» разыграл мяч с центра… и пропустил через 10 секунд после свистка.

Чалета-Цар выдал царский подарок Дессерсу, выведя его один на один пасом назад — форвард разобрался с Манданда и закатил мяч в пустые. Больше голов не было. «Фейеноорд» в большом порядке — у роттердамцев всего одно поражение в 11 последних матчах (уступили только «Аяксу»). Правда, и у «Марселя» до этого матча была аналогичная статистика — с единственным поражением от «ПСЖ».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H8-aTMEUZAE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В первые полчаса мы справлялись очень неплохо, — описал игру Дессерс, закончивший с дублем. — Но потом “Марсель” трижды подошел к нашим воротам и забил два гола. Во втором тайме мы чуть больше контролировали игру, но потом они перехватили [инициативу]. У них такой уровень, их очень тяжело остановить».

Во втором матче Жозе Моуринью вернулся в Англию — и его «Рома» увезла ничью с «Лестером». Парни Брендана Роджерса намного больше владели мячом (67% на 33%), чаще били по воротам (14 против 4 ударов) и имели 4 очевидных голевых момента, согласно продвинутой статистике (у «Ромы» такой момент был один). «Мы доминировали, — сказал Роджерс после игры. — Но нам не хватало остроты в финальной трети поля».

Именно римляне забили первыми — уже на 15-й минуте отличился Лоренцо Пеллегрини. У капитана «Ромы» уже 4 гола в этой еврокубковой кампании, это его лучший результат в карьере. Во втором тайме «Лестер» навалился и отыгрался: Джанлука Манчини подправил мяч в свои ворота после удара Адемолы Лукмана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZFjS8MEwqiM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лукман узнал от журналиста, что гол записали не на него, и немного расстроился: «Я подумал, что мой удар попал в точку, но, может, мяч немного задел его. Но самое важное, что мы сегодня не проиграли. Нужно постараться выиграть в Риме».

А Жозе Моуринью согласился, что игра была достойна большего, чем Лига Конференций.