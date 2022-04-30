УЕФА планирует принять решение об отстранении российских команд на следующей неделе

Также собеседник добавил, что в организации не планируют исключать РФС. «Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной. На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее. Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», — добавил собеседник «Чемпионата».