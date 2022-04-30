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12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент УЕФА: российские спортсмены не должны страдать. Следует проявить добрую волю

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился мнением по поводу участия российских и белорусских клубов в еврокубках в сезоне-2022/2023.

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Источник: Reuters

«Российские и белорусские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя они не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать», — цитирует Чеферина Газета.Ru со ссылкой на словенское издание Vecer.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. Вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в УЕФА.

На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее. Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА.

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