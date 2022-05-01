Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Барселона
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель
Лион
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
ЦСКА
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Интер
12
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Сельта
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Уфа
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Анже
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Метц
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Челси
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Торино
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Эльче
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
14:00
Труа
Лилль
30
Футбол. Зарубежный
13:30
Ювентус
Венеция
21
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
19:00
Удинезе
Интер
12
16:00
Милан
Фиорентина
10
16:00
Эмполи
Торино
13
13:30
Ювентус
Венеция
21
30.04
Специя
Лацио
34
30.04
Сампдория
Дженоа
10
30.04
Кальяри
Верона
12
30.04
Наполи
Сассуоло
61
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Интер» победил «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Интер
УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Иван Перишич (12-я минута) и Лаутаро Мартинес (39). У хозяев забил Игнасио Пуссетто (72).

«Интер» продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 75 очков в 35 матчах. От лидирующего «Милана» «черно-синих» отделяют два очка. «Удинезе» занимает 12-ю строчку (43 очка, 35 матчей).

Читайте также
Удинезе
1:2
Первый тайм: 0:2
Интер
 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
'Людей жгли, а он хохотал': как звездный футболист стал фашистским палачом
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь