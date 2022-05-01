«Интер» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Интер» победил «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Интер» победил «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Иван Перишич (12-я минута) и Лаутаро Мартинес (39). У хозяев забил Игнасио Пуссетто (72).
«Интер» продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 75 очков в 35 матчах. От лидирующего «Милана» «черно-синих» отделяют два очка. «Удинезе» занимает 12-ю строчку (43 очка, 35 матчей).