Президент УЕФА Чеферин заявил, что история с Европейской Суперлигой окончена

«Всё кончено. Они ещё пытаются немного удовлетворить своё эго, но из этого всё равно ничего не выйдет. Действительно, французскую и немецкую лиги нельзя назвать сильными, там доминируют “ПСЖ” и “Бавария”. В Италии больше конкуренции, но они не так хороши в финансовом отношении. В английской Премьер-лиге богатые традиции. Когда шла борьба против Европейской Суперлиги, нам повезло, что английские болельщики были на нашей стороне. Итальянские и испанские фанаты не сделали ничего», — приводит слова Чеферина Jutarnji.