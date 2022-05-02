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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент УЕФА Чеферин заявил, что история с Европейской Суперлигой окончена

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сказал, что не думает, что проект Европейской Суперлиги продолжит существовать. Турнир пытались запустить в прошлом году.

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Источник: Reuters

«Всё кончено. Они ещё пытаются немного удовлетворить своё эго, но из этого всё равно ничего не выйдет. Действительно, французскую и немецкую лиги нельзя назвать сильными, там доминируют “ПСЖ” и “Бавария”. В Италии больше конкуренции, но они не так хороши в финансовом отношении. В английской Премьер-лиге богатые традиции. Когда шла борьба против Европейской Суперлиги, нам повезло, что английские болельщики были на нашей стороне. Итальянские и испанские фанаты не сделали ничего», — приводит слова Чеферина Jutarnji.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. В неё вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», а также английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать Суперлигу.

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