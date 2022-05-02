Карпин — о решении УЕФА: беспредел продолжается. Ничего нового

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.