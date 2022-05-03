Первый матч клуба из СССР в еврокубках: все закончилось чудовищным разгромом

Несмотря на то, что Советский союз вступил в ФИФА всего через год после окончания Второй мировой, главная команда страны начала участвовать в международных соревнованиях лишь в 1952-м. С еврокубками все складывалось еще сложнее — более позднее вступление в УЕФА (1954) позволило начать клубам из СССР играть в Европе лишь в середине 60-х.

Такие паузы между вступлениями в организации и фактическими стартами выступлений обычно связывают с желанием советских властей как следует подготовить сначала сборную, а потом и клубы к старту на официальных турнирах. По этой версии, в СССР боялись болезненных поражений в матчах против западных команд.

Якобы именно по этой причине руководство СССР не позволило чемпиону СССР тбилисскому «Динамо» принять участие в Кубке европейских чемпионов в сезоне 1964/1965.

Вместо команды из Тбилиси прорубать окно в Европу пришлось другому «Динамо» — из Киева. Обладатель Кубка СССР 1964 года стал первым клубом из СССР, сыгравшим в Европе — дебют пришелся на Кубок обладателей кубков УЕФА-1965/1966.

«Нам пришлось играть “вслепую”. Ни один из соперников нам не был известен. Никаких кассет с записями матчей будущих оппонентов не было и близко. А уж чтобы представитель тренерского штаба съездил и посмотрел игру соперника в живую, это было вообще нечто из области фантастики. Одним словом: “Все было новое и неизвестное. Первопроходцы”, — вспоминал Андрей Биба, в итоге ставший автором первого советского гола в еврокубках.

Андрей Биба — справа | Источник: fc-dynamo.ru

С жеребьевкой Киеву повезло — в первом раунде (1/16 финала) «Динамо» попало на североирландский «Колрейн». В первом матче советского клуба в еврокубках в истории «Динамо» играло в Ирландии — 2 сентября 1965 года Киев просто уничтожил соперника при 6 тысячах местных зрителей. Матч закончился со счетом 1:6. По легенде, главный тренер того «Динамо» Виктор Маслов даже кричал, чтобы его команда перестала забивать — чтобы зрители пришли на ответную встречу.

Киевляне пришли и вряд ли пожалели. Дома «Динамо» победило 4:0 и победило в дебютном противостоянии с общим счетом 10:1. В общей сложности по три гола забили Андрей Биба и Олег Базилевич, по два — Виталий Хмельницкий и Виктор Серебряников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/As5jM_nLpJ4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом «Динамо» Киев в том розыгрыше не остановилось — в ⅛ финала был разбит норвежский «Русенборг» (общий счет 6:1).