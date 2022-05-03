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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Зенита»: УЕФА присудил себе техническое поражение

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА отстранить российские футбольные команды от международных соревнований следующего сезона.

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Источник: Чемпионат.com

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков? Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS. “Зенит” преодолеет всё в любом случае. У нас всё будет хорошо!» — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, вчера, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро — 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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