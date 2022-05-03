Гендиректор «Зенита»: УЕФА присудил себе техническое поражение

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков? Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS. “Зенит” преодолеет всё в любом случае. У нас всё будет хорошо!» — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».