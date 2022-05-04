У «Ливерпуля» — третий финал ЛЧ за пять лет! Машина Клоппа не останавливается

«Вильярреал» разжег интригу за первый тайм домашнего матча с «Ливерпулем», быстро забил, к концу тайма отыграл всю фору в два мяча — но за половину второго тайма гости все вернули на место двумя ответными голами.

В первом матче «Ливерпуль» уложил два гола за две минуты, здесь понадобилось чуть больше — пять, и все случилось чуть позже после перерыва — тогда через восемь минут, теперь — через 17. Потом еще и ошибка вратаря Херонимо Рульи на выходе далеко за штрафную помогла «Ливерпулю» выиграть — когда в пустые закатил Садьо Мане.

Весь перерыв казалось, что сенсационный «Вильярреал» вполне может украсть у нас и великий английский финал, и супердуэль с «Реалом» — и все-таки у команды Юргена Клоппа по-прежнему шансы на квадрупл.

Схему еще после жеребьевки решающих стадий идеально описал Филиппо Индзаги: «Такие команды, как “Ливерпуль” все время дают тебе ощущение, что ты в игре, что ты можешь забить — а потом наказывают».

«Ливерпуль» вышел в третий за пять лет финал Лиги чемпионов, на этом отрезке до решающего матча так часто не доходил никто. Ливерпульцы играли там в 2018-м (проиграли «Реалу», когда феерил Гарет Бэйл), на следующий год выиграли (у «Тоттенхэма» с ранним пенальти Мохамеда Салаха). И вот после двух вылетов раньше — снова шаг до трофея.

У «Ливерпуля» будет 10-й в клубной истории финал Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов — больше только у «Реала» (16), «Баварии» и «Милана» (по 11). А среди английских клубов это с отрывом лучший показатель: ближайший — «Ман Юнайтед» с пятью финалами, у «Челси» — три, «Сити» был в одном.

Юрген Клопп в финале ЛЧ уже четвертый раз в карьере: еще ведь доходил с «Боруссией», когда проигрывал «Баварии». Теперь немец сравняется по участиям в финале Лиги чемпионов с Марчелло Липпи, Алексом Фернюсоном и Карло Анчелотти — правда, у итальянца в среду шанс попасть в свой пятый. Еще теперь Клопп — первый тренер, кому удалось за один сезон выйти во все три кубковых финала: ЛЧ, Кубок Англии и Кубок лиги (уже выигран).

Да и вообще «Ливерпуль» — первый в истории английский клуб, вышедший во все три финала за один сезон.

«Ливерпуль» выиграл все гостевые матчи в этой Лиге чемпионов: после первого тайма казалось, что надежд на продолжение серии совсем мало, но все-таки стопроцентный результат. И он останется таким, потому что на финал ливерпульцы поедут в Париж (да, вместо Санкт-Петербурга ?), это будет в любом случае нейтральная территория.

Благодаря этим трем голам в Испании у «Ливерпуля» теперь лучший результат по забитым мячам за сезон в клубной истории: их уже 139 во всех турнирах. А предстоит еще шесть матчей: четыре тура АПЛ, финал Кубка Англии и финал Лиги чемпионов.