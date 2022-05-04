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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Вильярреал» в этой ЛЧ — прелесть! Вот минимум 10 причин аплодировать

Восторг.

Вильярреал
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Источник: Reuters

«Вильярреал» влюбил нас в этой Лиге чемпионов: небольшой клуб из крохотного города пошумел так, что этот плей-офф от банды Унаи Эмери мы наверняка еще долго будем вспоминать как пример героизма, самоотдачи и умения вытаскивать все даже из неочевидных ситуаций.

Вот только самые яркие сюжеты, которые уже засели в голове.

Больше 5% населения Вильярреала, небольшого городка в 60 км от Валенсии, приехали на «Энфилд» поддерживать своих в первом полуфинальном матче — чтобы им это удалось, клуб покрыл половину затрат и помог выдать 1300 новых загранпаспортов буквально за неделю. На домашнюю игру традиционно собралось почти полгорода: при 50 тысячах населения заполнили 22-тысячную арену.

Источник: Reuters

Парень, который запустил камбэк «Вильярреала» в ответном матче, еще несколько лет назад работал электриком и почти не надеялся играть на топ-уровне. Это сенегалец Булайе Диа, который сознательно выбирал завод, пролетал мимо профессиональных академий из-за странного стечения обстоятельств — а теперь появился в основе и забил «Ливерпулю» уже на третьей минуте.

Две сенсации «Вильярреал» в этом плей-офф все-таки устроил, причем в очень разном стиле. Приехал к «Ювентусу» после ничьей в первом матче — и внезапно грохнул фаворита 3:0. К «Баварии» примчал защищать домашнюю минимальную победу, пропустил — но распрямился на 88-й минуте и вырвал ничью, равную победе.

Эта команда — сплав, таланты-воспитанники на продажу тут сплетены с ветеранами. Вот центральный защитник Рауль Альбиоль — сейчас ему 36, он брал трофей с «Валенсией» еще в 2008-м и уже тогда не был таким уж молодым. Альбиоль пришел в «Реал» одновременно с Роналду, Как и Бензема, не закрепился, уехал в «Наполи» и оттуда уже почти 34-летним возвращался в родную Ла Лигу. Казалось, доигрывать, а в итоге — биться с суперфорвардами «Баварии» и «Ливерпуля» на решающих стадиях ЛЧ.

«Вильярреал» умудряется даже на такой ограниченной территории выращивать талантливых парней — благодаря шикарной академии. Скаутинг тоже топовый: некоторых привозят на финал обучения, чтобы готовить непосредственно к профессиональному футболу. Например, Саму Чуквуэзе уже прошел такой путь, а наш Никита Иосифов только в самом начале.

Источник: Reuters

Клубный патриотизм — обязательный элемент. Ману Тригерос и Марио Гаспар почти ровесники, оба влились в главную команду органично: когда она вылетела в Сегунду (ровно 10 лет назад), оба перешли в основу из «Вильярреала Б», помогли сразу вернуться — и до сих пор здесь. А, например, центральный защитник Пау Торрес уже давно мог бы получать больше и играть в топ-клубе, многие его хотят. Но он остается — по любви. Она взаимна.

В этой команде каждый принимает ту роль, которая нужна в конкретный момент: например, француза Франсиса Коклена мы привыкли видеть в центре поля — в основном опорником, в этой зоне у него под 300 матчей за карьеру. Но теперь, в 30 лет, он выходит в основе против «Ливерпуля» на полуфинал ЛЧ как левый крайний. Если бы не неприятный эпизод из первого матча, когда он выключился из-за травмы, можно было бы говорить, что все успешно.

«Вильярреал» крайне сдержанный на трансферном рынке: даже после победы в Лиге Европы и гарантии, что достойно заработают в ЛЧ, под новый сезон предпочли не тратить больших денег. Клубный рекорд поставили — но это всего лишь 23,5 млн евро: купили нынешнюю главную атакующую силу — форварда Арно Данжуму, причем вытащили из «Борнмута», из чемпионшипа. Оттуда же в прошлом сезоне пришли Первис Эступиньян и Этьен Капу (16,4 и 2 млн, оба — «Уотфорд»).

У «Вильярреала» скромная, но очень здоровая экономика. Владелец клуба Фернандо Роч принципиально не лезет в долги, не пользуется займами — ему неведомы проблемы, как сейчас у «Барселоны». В прошлом сезоне, по которому уже есть полные данные с учетом призовых и премий, на гонорары игрокам ушло 77% выручки — под новый ФФП не нужна никакая оптимизация. Год назад заработали рекордные для клуба 124 млн евро с учетом доходов от Ла Лиги, в этом сезоне только Лига чемпионов, по расчетам Swiss Ramble, принесет 78 млн евро — рекорд обновится снова.

Источник: Reuters

«Вильярреал» в этой Лиге чемпионов — пример идеальной реализации. Испанцам мало позволяли играть в контроль, но они выжимали все, когда получалось осмысленно бить по воротам: все восемь ударов в створ в плей-офф — это восемь голов.

Вау? Вау!

Вильярреал
2:3
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
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