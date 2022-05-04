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10:16 (мск), источник: Sports.Ru

«На поле было 11 проблем». Речь Клоппа в перерыве при 0:2 — что о ней известно?

Рассказывают Клопп и футболисты.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Требовал играть как «Ливерпуль»

«Ливерпуль» провалил первый тайм ответного матча полуфинала — «Вильярреал» отыграл 0:2 уже к 45-й минуте. Но после перерыва команда Клоппа все перевернула сама: забили три мяча за 12 минут и соорудили яркие 3:2 вместо нервной концовки.

Мы уже несколько раз рассказывали, что разговор в перерыве для Клоппа — целая наука. Его ассистенты даже готовят видеофрагменты, где показывают ошибки или положительные моменты из первого тайма.

Это был идеальный случай, когда нужно было проявить тренерские суперскиллы за 15 минут — и все удалось. Мы восстановили картину по послематчевым словам героев.

Клопп признал: у «Ливерпуля» на поле до перерыва было 11 проблем

«В перерыве я сказал футболистам, что во втором тайме они должны играть лучше, чем в первом. Я попросил своих помощников найти пример того, что мы сделали правильно в первом тайме, пример, который мы могли бы привести показать игрокам, чтобы напомнить им, что надо делать, но мои ребята сказали мне: “Их нет”. Поэтому я просто сказал ребятам, что им нужно чаще находить свободные зоны, действовать более гибко и перестать помогать “Вильярреалу” с персональной опекой наших футболистов. Нашей проблемой в первом тайме был не Диогу Жота. У нас было 11 проблем.

Динамика была на их стороне. Респект “Вильярреалу” — стадиону, тренеру, игрокам. Они придавили нас, мы совсем не играли. В перерыве я сказал ребятам, что игру контролирует соперник, но это можно изменить. Нам нужно было силой втащить себя назад в игру. Я сказал своим игрокам, что на следующий день хочу увидеть заголовки о том, какой несгибаемый характер был у гостей. Было видно, насколько нас поразила игра “Вильярреала” в первом тайме, и то, что мы сумели сделать камбэк, действительно впечатляет».

Ван Дейк рассказал: Клопп попросил играть как «Ливерпуль»

«Нам нужно было забыть первый тайм как можно быстрее. Мы не были достаточно агрессивны с мячом. Тренер в перерыве сказал: “Просто играйте как “Ливерпуль”! Нам пришлось поработать, но вторую половину мы провели прекрасно. Полностью заслуженная победа, если оценивать только второй тайм”.

Источник: Reuters

Юрген покричал — но игроки были спокойны

Мохамед Салах объясняет:

«Первый тайм был тяжелым, но потом мы пошли в раздевалку. Там тренер взял слово, мы обсудили все между собой — у нас в раздевалке собраны люди с характером. Мы поняли, что у нас топ-команда — и мы можем подняться даже после такого удара. Клопп в основном говорил спокойно, но потом чуточку покричал».

«Если честно, мы были спокойны, — продолжает Энди Робертсон. — Нам нужно было быть спокойными. Мы понимали, что соперник выложился полностью в первом тайме. Фанаты помогли им. Но мы напомнили себе, что сейчас счет 2:2, ничья — и следующий гол будет ключевым».

«Не получается у нас в полуфинале Лиги чемпионов по-простому, — Трент отреагировал саркастично. — До этого была “Барселона”, сейчас вот так. В перерыве мы перегруппировались и вытащили игру за шкирку».

Максим Полтавец

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