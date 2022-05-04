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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» сыграет на групповом этапе ЛЧ благодаря поражению «Вильярреала»

Донецкий «Шахтёр» как чемпион украинской Премьер-лиги начнёт играть в следующем сезоне Лиги чемпионов сразу с группового этапа.

Шахтер Д
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Украинской команде удастся сыграть сразу в групповой стадии, так как «Ливерпуль» прошёл «Вильярреал» и вышел в финал текущего розыгрыша, где встретится с «Манчестер Сити» или мадридским «Реалом», которые также гарантировали себе участие на групповом этапе ЛЧ-2022/2023 через свои национальные чемпионаты.

Согласно регламенту, если победитель ЛЧ квалифицируется в следующий турнир через внутренний чемпионат, образуется вакантное место — прямую путёвку получает чемпион 12-й ассоциации, которой благодаря отстранению российских клубов стала украинская.

По решению УПЛ чемпионом страны в досрочно завершённом сезоне-2021/2022 признан «Шахтёр». Участие донецкого клуба в групповом этапе следующей ЛЧ в течение нескольких недель должен утвердить УЕФА.

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