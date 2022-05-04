«Шахтёр» сыграет на групповом этапе ЛЧ благодаря поражению «Вильярреала»

Украинской команде удастся сыграть сразу в групповой стадии, так как «Ливерпуль» прошёл «Вильярреал» и вышел в финал текущего розыгрыша, где встретится с «Манчестер Сити» или мадридским «Реалом», которые также гарантировали себе участие на групповом этапе ЛЧ-2022/2023 через свои национальные чемпионаты.